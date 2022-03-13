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Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Kayserispor#Konyaspor#Kayseri Konya
Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Kayserispor Konyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şu ana kadar 57 kez karşı karşıya gelen iki takım, sahadan 15 kez beraberlikle ayrıldı. Konyaspor, rakibine karşı 20 kez galibiyet elde ederken, Kayserispor 22 kez galibiyet şansı buldu. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

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Kayserispor Konyaspor maçı, lig ikinciliğini kaptırmak istemeyen konuk takım için kritik bir önem arz edecek. Peki, Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 29'uncu Hafta mücadelesinde Kayserispor, Konyaspor'u konuk edecek. 13 Mart Pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırarak çıkışa geçmek istiyor. Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen sarı kırmızılılar, bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Konyaspor ile oynadığı son 5 maçta kazanamayan Kayserispor 3 kez yenilirken 2 kez de berabere kaldı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı 2-1 kaybeden Kayserispor, bu sezon da Konya'da oynanan maçta 2-0 yenilmişti.

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#Kayserispor#Konyaspor#Kayseri Konya

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