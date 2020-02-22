Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan son sekiz Süper Lig maçı berabere bitmezken; galibiyet sayılarında yeşil beyazlı ekibin 5-3'lük üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezon Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen Konyaspor, Süper Lig tarihinde rakibini dış sahada üst üste iki kere mağlup edemedi.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçta beş puan toplayan Kayserispor, daha önceki sekiz karşılaşmanın yedisini kaybetmiş ve sadece üç puan alabilmişti. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçında dört puan toplayan Konyaspor, aynı puanı daha önceki yedi karşılaşmada kazanmıştı.

Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Konyaspor maçı bugün saat 14:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarka yayınlanacak

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ikinci yarılarında en fazla gol yiyen takım Kayserispor. Konyaspor ise bu zaman aralığında en az gol sevinci yaşayan ekip konumunda. Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında en fazla şuta izin veren takım Kayserispor. Dış sahada ise Konyaspor'dan daha az isabetli şut çeken bir ekip yok. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takım olan Konyaspor ve Kayserispor, aynı zamanda bu şekilde en az gol bulan İki ekip konumunda. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Kayserispor formasıyla en fazla gol katkısı yapan isim olan Bernard Mensah, takımının iç sahada attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı sağladı.

Bu sezon Süper Lig'de Konyaspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Farouk Miya, çektiği son 15 şutta fileleri bulamadı. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a konuk olduğu üç karşılaşmayı da gol atamadan kaybetti.

Kayserispor fikstür avantajını puana dönüştürmek amacında

Süper Lig'in 23 ve 24. haftalarında Konyaspor ve Göztepe'yi konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçları kazanarak kümede kalma yarışından kopmamak istiyor.

Puan cetvelinin son sırasında yer alan Hes Kablo Kayserispor, üst üste sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe maçlarını kayıpsız geçerek Süper Lig'de kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Sezonun ilk devresini ekonomik sorunlar ve teknik direktör değişiklikleri nedeniyle istediği gibi kapatamayan sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 22 haftada 3 galibiyet ve 6 beraberlikle 15 puan toplayabildi.

Devre arasında yaptığı teknik direktör değişikliği ve 9 oyuncu transferinin ardından oyun anlamında yeni bir görünüme kavuşan Kayseri temsilcisi, ligin 22. haftasında Yukatel Denizlispor karşısında deplasmanda alınan galibiyetle yeniden ümitlendi.

Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetin moraliyle hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ligin 23 ve 24. haftalarında konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe maçlarında 6 puan alarak kümede kalma yarışından kopmamak istiyor.

"Bu iki maça da 3 puan parolasıyla çıkacağız"

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en kritik iki haftaya girdiklerini ve takıma güvendiğini söyledi.

Deplasman galibiyetinin ardından iki hafta kendi evlerinde oynayacak olmalarının büyük bir avantaj olduğunu aktaran Tokgöz, "Fikstür avantajını puana dönüştürmek istiyoruz. Bu iki maça da 3 puan parolasıyla çıkacağız. Kaybetme şansımız yok. Bize puanlar lazım. Bu puanları toplamak için de takımımız elinden geleni yapıyor." dedi.

Tokgöz, puanlar alabilmek için Denizlispor karşısındaki mücadelenin çok daha fazlasının verilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Takımımızın ruhu, motivasyonu, birlik ve beraberliği isteğimiz düzeye geldi. Oyuncularımız takım oyunu konusunda Denizli'de güzel bir görüntü sergiledi. Puanlar almaya devam etmek istiyorsak daha üst düzeyde ve daha yırtıcı bir oyun anlayışına dönmemiz lazım. Bu iki hafta bizim için de önemli ancak önümüzde daha çok müsabaka var. Bizim sürekli çıkış halinde olmamız lazım. Futbolcularımız da bu yönde olumlu sinyaller veriyor."

Matematiksel hesaplar yapmadığını belirten Tokgöz, futbolda bu hesapların her zaman tutmadığını ifade etti.

"Kazanmak için bütün şartlar uygun"

Mustafa Tokgöz, her maça ayrı ayrı motive olup 3 puan parolasıyla çıktıklarını, bundan sonra oynanacak her karşılaşmanın kendileri için final niteliğinde olduğuna dikkati çekti.

Sezon ortasında kulübü çok büyük problemlerle devraldıklarını anımsatan Tokgöz, şöyle devam etti:

"Hem yönetimsel hem de maddi birçok sorunumuz vardı. Bunların yanı sıra futbolcuları sahaya çıkarmak için binbir türlü işlerle uğraştık. Çok sayıda oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Büyük bir mali yükün altından kalkarak bu takımı oluşturduk. Berna Gözbaşı başkanın fedakarlıkları olmasaydı bugün altyapı oyuncuları ile maça çıkıyor olurduk. Başkanımıza, taraftarımızı umutlandırdığı, bize yeniden ruh kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Şu anda futbolcularımızın ödemeleri yapılıyor. Hiçbir problem yok. Kazanmak için bütün şartlar uygun. Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimizden de galibiyetler alıp takımı kümede tutmalarını bekliyoruz."

Tokgöz, Kayserispor için taraftarın önemli güç olduğuna değinip, "Taraftarımızdan stadı doldurmalarını istiyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.

Konyaspor sahasında galibiyeti unuttu

Süper Lig'de sahasında oynadığı 11 karşılaşmada sadece bir galibiyeti bulunan İttifak Holding Konyaspor, gol yollarında sıkıntı yaşıyor - İç sahada son galibiyetini ligin 6. haftasında Kayserispor'a karşı alan yeşil-beyazlı ekipte, forvetler bu sezon Riad Bajic ve Erdon Daci birer gol atarken, orta saha oyuncusu Faruk Miya ise 5 gol atma başarısı göstererek takımın en golcü oyuncusu oldu

Süper Lig'de 22 haftada 17 gol atan İttifak Holding Konyaspor, devre arasında transfer ettiği oyunculara rağmen 23. haftaya 20 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üstünde girdi.



Ligin en az gol atan takımı olan Konyaspor'da bu gollerin 2'sini forvet, 14'ünü orta saha oyuncuları kaydederken bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Defans oyuncuları ise gol atma başarısı gösteremedi. Konyaspor, evindeki son galibiyetini 6. haftada Kayserispor'u 2-1 yenerek elde etti.



İç sahada en az gol atan takım



Evinde oynadığı 11 maçta sadece bir galibiyeti bulunan İttifak Holding Konyaspor, bu karşılaşmaların 7'sinde gol kaydedemedi. Sahasındaki maçlarda sadece 6 gol atabilen Konya ekibi, kalesinde 14 gol gördü.



Üç forvet 2 gol



Konya ekibinin, sezon başında İtalya ekibi Udinese'den satın alma opsiyonlu 1 yıllığına renklerine bağladığı golcü Riad Bajic, Konyaspor'da beklenen performansı gösteremedi. Büyük umutlarla transfer edilen golcü, toplam 1052 dakikada takımına sadece 1 gollük katkı sağlayabildi. Makedon oyuncu Erdon Daci ise görev aldığı 616 dakikada sahada kaldı ve 1 gol attı.

Sezonun ikinci yarısında transfer edilen 29 yaşındaki Brezilyalı golcü Rogerio Thuram ise süre aldığı 346 dakikada fileleri havalandıramadı.



En fazla Faruk Miya attı



Deplasmanda 11 maçta 11 gol sevinci yaşayarak daha başarılı bir görüntü çizen Konyaspor'da, 22 haftalık süreçte orta saha oyuncusu Faruk Miya 5 golle en skorer isim oldu. Bosna Hersekli Deni Milosevic ise 3 golle takıma destek verdi.