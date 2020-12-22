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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarına başladı!

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Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarına başladı!
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışması yapıldı.

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Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

 

Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

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