Bu sezon oynadığı dokuz Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fatih Karagümrük, iki yenilgisini de dış saha karşılaşmalarında aldı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Kayserispor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 14 karşılaşmada alabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım Kayserispor; kalesine Fatih Karagümrük'ten daha fazla şut gelen tek ekip ise yine sarı kırmızılılar. Bu sezon Süper Lig'de beş gol atabilen Kayserispor, lig tarihinde ilk sekiz maçlar itibarıyla sadece 2015/16'da daha az gol sevinci yaşamıştı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda rakiplerini kendi ceza sahasında topla en fazla buluşturan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor. Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son iki golde de Gustavo Campanharo'nun doğrudan katkısı var.

Fatih Karagümrük'ün bu sezon deplasmanda attığı beş Süper Lig golünü beş farklı oyuncu kaydetti. Fatih Karagümrük'ün attığı son beş Süper Lig golünün üçünde pay sahibi olan Erik Sabo, bu sezon İstanbul dışında rakip fileleri havalandıramadı.

Kayserispor Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Kayserispor Karagümrük maçı bu akşam 19:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak..