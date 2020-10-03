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GeriFutbol Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar destek istedi
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Haber Giriş: 03.10.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar destek istedi

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Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar destek istedi
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Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Hasan Hüseyin destek istediklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar, tek golle kazandıkları Ankaragücü maçı sonrasında açıklama yaptı. Kaptan Hasan Hüseyin Acar, "Ankaragücü maçı bizim için çok önemliydi. Hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Güzel oynadık. Gol de bulduk ve kazandık" dedi.
Ligin henüz başında olunduğuna dikkat çeken Hasan Hüseyin, "Bugünkü galibiyet ile de ligin daha yeni başladığını herkese gösterdik. Bize destek verilmesini istiyoruz. Daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum" açıklaması yaptı.

Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar destek istedi

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