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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kayserispor kalecisi Lung, Beşiktaş'a geçit vermedi

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Kayserispor kalecisi Lung, Beşiktaş'a geçit vermedi
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Lung 3’ü ilk yarı skor 0-0’ken 1’i de 2. yarı takımı 1-0 öndeyken 4 net pozisyonda gole izin vermeyerek maçın kaderini belirledi.

Beşiktaş, Kayseri’de gol için her şeyi yaptı ancak bir türlü kaleci Silvio Lung’u geçmeyi başaramadı. Dün maça çıkarken Uğurcan Çakır’ın ardından Süper Lig’in en çok kurtarış yapan 2. kalecisi olan Lung özellikle ilk yarıda kalesinde devleşti.

22. dakikada Lens’in sağdan ortasında Diaby’in yakın mesafeden kafa vuruşunu kornere çeldi. 28’de Lens yine sağdan ortaladı bu kez kafayı vuran Atiba’ydı ancak güçlükle de olsa topu çıkardı.

UĞURCAN ÇAKIR'I GEÇTİ

42’de sağdan çizgiye inen Diaby’in ortasında Burak’a geçit vermedi. 57’de Diaby’nin ceza sahasının sol çaprazından şutunda, 90+2’de Boateng’in vuruşunda da başarılıydı. Lung dünkü maç sonrası en çok kurtarış (105) yapan kaleci istatistiğinde Uğurcan’ı solladı.

Kayserispor kalecisi Lung, Beşiktaşa geçit vermedi

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