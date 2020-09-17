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İHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Kayserispor kadrosuna 7 yabancı oyuncu kattı! Kontenjan doldu...

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Kayserispor kadrosuna 7 yabancı oyuncu kattı! Kontenjan doldu...
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Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon için yabancı futbolcu kontenjanını doldurdu.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Süper Lig 2020-2021 futbol sezonuna galibiyetle başlayan, bir yandan da kadroyu güçlendirmeye çalışan Hes Kablo Kayserispor, yabancı futbolcu kontenjanını doldurdu.

Yeni sezonda da uygulanacak yabancı kuralına göre, kadroda bulundurulması gereken 14 futbolcu sayısına ulaşıldı.

Hes kablo Kayserispor kadroyu güçlendirmek adına Aaron Justin Lennon, Dimitrios Kolovetsios, Daniel Avromovski, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Yaw Ackah ve Wilfried Kanga ila anlaştı.

Mevcut kadroda bulunan Cristian Sapunaru, Miguel Lopes, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Pedro Henrique, Zoran Kvrzic ve Silviu Lung ile birlikte sarı kırmızılı takımın kadrosunda 14 yabancı oyuncu oldu.

Kayserispor yeni bir yabancı oyuncu ile anlaşmak isterse ya kadrosunda bulunan bir yabancı ile sözleşme feshi gerçekleştirecek ya da lisansını askıya alacak.

 

Kayserispor kadrosuna 7 yabancı oyuncu kattı Kontenjan doldu...

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