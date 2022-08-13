Canlı: Kayserispor - İstanbulspor maçı

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Süper Lig'de Kayserispor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre sonucu

Kayserispor 1-0 İstanbulspor

Gol: 4' Cardoso

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada sol kanattan Carole'un ortasında penaltı noktası üzerinde Cardoso, topu Jensen’in solundan ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Abazaj sağdan ortaladı. Arka direkte İbrahim Yılmaz kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

43. dakikada Abazaj sağdan içeri girdi ve sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Bertolacci, Emrah, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Gavranovic.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Duhan, Ali, Abazaj, Melih, Ferhat, Jetmir Topalli, İbrahim.

İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçından 1 puan çıkarabilen ve son dört karşılaşmayı kaybeden Kayserispor, son galibiyetini Ocak 2022'de İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada aldı. Bundan önce Süper Lig'de mücadele ettiği son dört sezona da ikide sıfır yaparak başlamayan İstanbulspor, en son 2000/01 sezonunda oynadığı ilk iki hafta karşılaşmasını puansız geçti. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son iki maçı kazanan Kayserispor, daha önceki 12 karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti. Kayseri ekibi en son Mayıs-Ekim 2006 arasında ligin yeni takımlarıyla oynadığı üst üste üç iç saha maçında puan kaybetmedi. 2022/23 Süper Lig sezonunun açılış haftasında rakip ceza sahasında topla en az buluşan takım olan İstanbulspor, geçen sezon 1. Lig'de sadece bir kez bu sayının altında kaldı.

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Bu sezonun ilk haftasında en az şut çeken ve en düşük gol beklentisinde kalan iki takım İstanbulspor ve Kayserispor'du. Mame Thiam'ın Kayserispor formasıyla Süper Lig'de attığı toplam 11 golün yedisi İstanbul takımlarına karşı geldi. 2022/23 Süper Lig sezonunun ilk haftasında takımının çektiği bütün isabetli şutları tek başına kaydeden tek isim, İstanbulspor'un Trabzonspor kalesine gönderdiği iki isabetli denemenin de sahibi olan İbrahim Yılmaz'dı.

Süper Lig'de çıktığı son üç maçtan puan alamayan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kariyerinde üst üste dört maçlık yenilgi serisi yaşamadı.

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KAYSERİSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor İstanbulspor maçı saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.