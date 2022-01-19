Canlı Anlatım: Kayserispor Başakşehir maçı

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Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Kayserispor: 0

Başakşehir: 0

Goller

İLK 11'LER

Yukatel Kayserispor: Lung; Onur, Hosseini, Uğur, Yasir; Abdulkadir, İbrahim; Gökhan, Cardoso, Mustafa; Gavranovic.

Medipol Başakşehir: Volkan; Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali; Tolga; Serdar, Aleksic, Deniz, Gulbrandsen; Okaka.

Süper Lig’de çarşamba günleri oynadığı sekiz maçı kaybetmeyen Kayserispor, aldığı galibiyetlerde toplam 15 gol sevinci yaşadı. Bu sezon Süper Lig’de maç başına en fazla isabetli pas yapan ve en yüksek pas isabet oranına sahip olan takım İstanbul Başakşehir. Bu sezon Süper Lig’de Kayserispor’un en golcü oyuncusu olan Mame Thiam, sezonun ilk yarısında İstanbul Başakşehir karşısında takımının galibiyet golünü kaydeden isimdi.

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İstanbul Başakşehir'in yeni transferi Serdar Gürler'in Süper Lig kariyerinde Kayserispor'dan daha fazla gol attığı tek rakibi Antalyaspor. Hikmet Karaman’ın Süper Lig kariyerinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi İstanbul Başakşehir.

KAYSERİSPOR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor İstanbul Başakşehir maçı bugün saat 17:00'da başlayacaktı. Fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılaşma 18:00'a alındı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.