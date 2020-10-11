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GeriFutbol Kayserispor idmanında Manuel Fernandes örümcek ağlarını aldı
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Haber Giriş: 11.10.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Kayserispor idmanında Manuel Fernandes örümcek ağlarını aldı

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Kayserispor idmanında Manuel Fernandes örümcek ağlarını aldı
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Kayserispor'un yeni transferlerinden yeni transfer Manuel Fernandes, idmanda adeta şov yaptı.

Milli Takım maçları nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde dün akşam yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı takım çift kale maç yaptı.

Mavi ve beyaz takımın karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Manuel Fernandes adeta kalitesini konuşturdu. Tecrübeli futbolcu savunmaya rağmen, Silviu Lung'un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes'in çektiği şutta top 90'a giderken, kaleci Lung çaresiz kaldı.

Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes'i tebrik etti.

Kayserispor idmanında Manuel Fernandes örümcek ağlarını aldı

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