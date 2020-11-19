MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor her gün 875 bin TL ödemek zorunda!
GeriFutbol Kayserispor her gün 875 bin TL ödemek zorunda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Kayserispor her gün 875 bin TL ödemek zorunda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor her gün 875 bin TL ödemek zorunda!
Abone Olgoogle-news

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün son borç durumu hakkında paylaşımda bulundu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün 36 milyon TL borcu olduğunu açıklayarak, "Bu da günlük 875 bin TL ödeme yapmamız anlamına geliyor" ifadesinde bulundu.

HES Kablo Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, kulübün 12. ayın sonuna kadar 36 milyon TL ödemesi gerektiğini duyurdu. Tokgöz, "Bu da günlük 857 bin TL ödeme yapmamız gerektiği anlamına gelmektedir" mesajını paylaştı.

Kayserispor her gün 875 bin TL ödemek zorunda

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle