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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

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Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla, hazırlıklarına devam etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 55 gün antrenmanlarını evlerinde yapan Kayserisporlu oyuncular, 11 Mayıs tarihinden itibaren çalışmalarını tesislerde sürüyor.

İbrahim Toraman: 'İbrahim Üzülmez kişisel çıkarları yüzünden hem bana hem Beşiktaş'a zarar verdi'Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski savunma oyuncusu İbrahim Toraman, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu. Toraman, geçmiş dönemlerde İbrahim Üzülmez ile yaşadıklarını da danlı yayında böyle açıkladı.
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Dün yeniden Kovid-19 testine giren sarı-kırmızılı ekip, bugün teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Karpuzatan Tesisleri’nde öğleden önce fitness çalışması gerçekleştirdi. Tesislerde kampa giren Kayserisporlu futbolcular, akşam antrenmanı ile günü tamamlayacak.

Kayserispor’da antrenmanlar sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilirken oyuncular çalışmalara gruplar halinde katılıyor.

Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

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