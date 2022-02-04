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Kayserispor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Kayserispor#Hatayspor#Süper Lig
Kayserispor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Kayserispor Hatayspor maçı ile Süper Lig'de 24'üncü Hafta mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Milli Takım maçları dolayısıyla kısa bir süre ara verilen Süper Lig'de mücadele, Kayserispor Hatayspor maçı ile sürecek. Peki, Kayserispor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma öncesi bazı bilgiler

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Kayserispor Hatayspor maçı ile Süper Lig mücadelesi devam ediyor. 36 puan ile ligin 7'nci sırasında yer alan Hatayspor, 31 puanla 11'inci sırada yer alan Kayserispor'u konuk edecek. 27 kez karşı karşıya gelen iki takım, birbirlerine karşı 10'ar galibiyet alırken, 7 kez de beraberlikle ayrıldı. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Kayserispor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

KAYSERİSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 24'üncü Hafta mücadelesinde Kayserispor, Hatayspor'u konuk edecek. 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri Kadir Has Stadında karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde daha önce 3 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında Hatay’da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1’lık sonuçla kazanmıştı. Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan maçlarda 8 gol atıldı.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan 3 maçta alınan sonuçlar ise şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1
2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3
2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

 

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