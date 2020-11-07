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GeriFutbol Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın evinde Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

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