AA
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Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın evinde Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
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