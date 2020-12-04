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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:54 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Göztepe maçına hazır

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Kayserispor, Göztepe maçına hazır
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, Göztepe maçına hazır

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