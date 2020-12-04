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Kayserispor, Göztepe maçına hazır
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
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