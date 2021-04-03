Kayserispor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ligde yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son 2 müsabakada MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Göztepe, 39 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Obinna Nwobodo, yarın forma giyemeyecek.

Göztepe gibi son 2 maçında puan alamayan ve düşme hattının 2 puan üzerinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'in en az gol atan takımı olan Kayserispor'un, 30. maçlar itibarıyla lig tarihinde ulaştığı en düşük gol sayısı 23. 2020/21 Süper Lig sezonunda attığı gollerin en büyük bölümünü maçların ilk 15 dakikalarında bulan takım Göztepe. Kayserispor ise bu sezon bu bölümde kalesinde gol görmeyen tek ekip konumunda. Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son altı golün üçünü kaydeden İlhan Parlak, geçen sezon iç sahada Ankaragücü formasıyla çıktığı Göztepe karşılaşmasında rakip fileleri bir kez havalandırmıştı.

Bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Pedro Henrique, sezonun ilk yarısında oynanan Göztepe karşılaşmasında takımının tek golünü kaydetmişti.

Göztepe'nin Süper Lig'de Kayserispor'a attığı son beş golün üçünde Soner Aydoğdu'nun doğrudan katkısı var. Süper Lig'de çıktığı son üç maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Fousseni Diabate, Göztepe forması giydiği önceki sekiz karşılaşmada sadece bir asist yapabilmişti.

KAYSERİSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor Göztepe maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.