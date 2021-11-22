Kayserispor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Rakibiyle Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 14 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 16 gol bulan Göztepe, 12 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekip galip gelemediği 7 deplasmanda maçında ise 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Göztepe'yi konuk ettiği dört Süper Lig maçında yenilgi almayan Kayserispor'un, 5+ iç saha maçında karşılaştığı 21 takım arasında mağlup olmadığı tek rakibi Denizlispor. Kayserispor'a rakip olduğu sekiz Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Göztepe, iki galibiyetini de kalesini gole kapatabildiği iki karşılaşmada aldı. Süper Lig'deki son altı maçının birini kazanabilen Kayserispor, tek galibiyetini iç sahadaki son karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek aldı. Bu sezon Süper Lig'de puanlarının en büyük bölümünü deplasmanda toplayan takım Göztepe.

Göztepe'nin deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 41 gole sahne oldu. Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Kayserispor. Aynı süreçte en fazla karşılaşmada açılış golünü yiyen ekip konumundaki Göztepe ise bu şekilde en fazla puan kazanan takım.

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig'de golle biten en fazla pas dizisine dahil olan iki oyuncu da Kayserispor forması giyiyor: İbrahim Akdağ (7) & Lionel Carole (6). Süper Lig'de görev yaptığı son dört maçta beş golde pay sahibi olan ve son iki karşılaşmada da fileleri havalandıran Mario Gavranovic, Mart 2018'den bu yana ilk kez üç maçlık seri yakalamak istiyor. Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında bir gol ve bir asistle oynayan Göztepe forveti Lourency, kariyerinde ilk kez üste üste iki dış saha maçında gol sevinci yaşamak istiyor. Yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son yedi Süper Lig maçının birini kazanan Hikmet Karaman, tek galibiyetini bu sezon Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek aldı.

KAYSERİSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Göztepe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.