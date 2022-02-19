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14'üncü kez karşı karşıya gelecek olan Kayserispor ve Giresunspor, bu mücadeleyi galibiyetle tamamlayabilmek için büyük efor sarf edecek. Peki, her iki kentte de yakından takip edilecek olan Kayserispor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KAYSERİSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Kayserispor, Giresunspor'u konuk edecek. 19 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Yukatel Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile Giresunspor karşılaşacak. Kadir Has Stadı'ndaki maçta iki ekip, altıncı kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele edecek. Geride kalan 5 maçta 2 kez Kayserispor, 2 kez Giresunspor kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibi ile sahasında oynadığı 2 maçı da kazanırken ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti. Kayserispor ile Giresunspor arasında oynanan 5 maç ve neticeleri şöyle:



1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0

1973/1974 Giresunspor-Kayserispor 3-0

1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2

1974/1975 Giresunspor-Kayserispor 2-0

2021/2022 Giresunspor-Kayserispor 1-1