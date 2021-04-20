Kayserispor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor... Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Kayserispor, lig tarihinde rakibini üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup edemedi. Kayserispor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Gençlerbirliği, daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Kayserispor, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki dokuz karşılaşmada almıştı. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Kayserispor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de çıktığı son iki maçı kaybeden Gençlerbirliği, Ocak 2021'den bu yana üst üste üç yenilgi almıyor. Süper Lig'de oynadığı son iki maçta gol atamayan Kayserispor, Aralık 2018'den bu yana üste üste üç karşılaşmayı boş geçmiyor. Gençlerbirliği'nin Özcan Bizati yönetiminde çıktığı altı Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 19 gole sahne oldu. Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son üç golün ikisinde pay sahibi olan Pedro Henrique, geçen sezon bu statta Gençlerbirliği filelerini havalandırmıştı. Süper Lig'de görev yaptığı son altı maçın beşinde birer asist yapan Daniel Candeias, daha önceki 50 karşılaşmada ulaştığı sayıyı yakalamak için sahaya çıkıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan; Kvrzic, Uğur, Kolotvetsios, Aziz; Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique; Muğdat, Alibec
Gençlerbirliği: Übeyd; Halil İbrahim, Metehan, Diego Angelo, Polomat; Soner, Piris, Candeias, Rahmetullah; Stancu, Sandro Lima
KAYSERİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor Gençlerbirliği maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de oynadığı son üç maçta birer gole doğrudan katkı sağlayan Gençlerbirliği forveti Sandro Lima, en üst lig kariyerinde ilk kez dört maçlık seri yakalamak istiyor. Hamza Hamzaoğlu'nun Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği'nden daha fazla mağlup ettiği sadece iki rakibi var: Kasımpaşa ve Konyaspor.
Hes Kablo Kayserispor 34 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, son iki maçını kaybeden Gençlerbirliği 31 puanla 20. sırada bulunuyor. Başkent ekibi, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibini mağlup ederek, kümede kalma yolunda son haftalara umutlu girmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk 3 maçtan galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliğinin ardından oynadığı iki maçı kaybetmişti.
Gençlerbirliği Kulübü, Kayserispor maçı öncesi 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
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