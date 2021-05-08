Kayserispor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Kayserispor, lig tarihinde 4+ kez karşılaştığı rakipleri arasında sadece BB Erzurumspor'u mağlup edemedi. Sezonun ilk yarısındaki maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, daha önce rakibine karşı lig dublesi yapamadı. Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sadece birini kazanabilen Kayserispor, tek galibiyetini sahasında Denizlispor'u 6-3 mağlup ederek alırken; bu süreçteki diğer dokuz karşılaşmada toplam altı gol sevinci yaşayabildi.

Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının birini kazanabilen Gaziantep FK, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Gaziantep ekibi, 2021 takvim senesinde üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı. Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk iki Süper Lig maçında 4 puan alan Kayserispor, daha önceki sekiz karşılaşmada aynı puanı toplayabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de Konyaspor ile birlikte ceza sahası dışından en az gol atan üç takımdan ikisi Kayserispor ve Gaziantep FK.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda açılış golünü attığı maçlarda Gaziantep FK'dan daha fazla puan kaybeden tek takım Rizespor. Kayserispor ise hem ilk golü kalesinde gördüğü karşılaşmalardan en az puan çıkaran takım, hem de bu şekilde galibiyet alamayan üç ekipten biri konumunda. Bu sezon Süper Lig'de dokuz gol atan Kayserispor forveti İlhan Parlak, kariyerinde daha yüksek bir sayıyı sadece 2012/13'te Karabükspor formasıyla yakaladı.

Süper Lig'de görev yaptığı son 10 maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlayan İlhan Parlak, daha önceki 52 karşılaşmada aynı sayıda golde pay sahibi olabilmişti. Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiren Gaziantep FK santrforu Muhammet Demir, Eylül 2015'ten bu yana Kayserispor filelerini havalandıramıyor.

KAYSERİSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT'den canlı olarak yayınlanacak.

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