Kayserispor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig Kayserispor Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Eren Erdoğan, Bakata ve Stephen karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Kayserispor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Kayserispor Gaziantep FK maçı canlı izle bilgisi...

KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor-Gaziantep FK maçı, 19 Ekim Cumartesi saat 13.30’da başlayacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde çıktığı 7 maçtan bir galibiyet, 2 beraberlik ile 4 mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Güneydoğu temsilcisi, ligdeki son 6 maçında galibiyet elde edemedi.

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Bellona Kayserispor ise 4 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda kazandığı 4 puanla ligde 17. basamakta bulunuyor.