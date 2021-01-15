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Futbol
İHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Gaziantep deplasmanına 6 eksikle gidiyor!

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Kayserispor, Gaziantep deplasmanına 6 eksikle gidiyor!
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Deplasmanda yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig Ligin 19.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da 6 futbolcu sahaya çıkamayacak.

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Sakatlıkları devam eden kaleci Silviu Lung, Ömer Uzun, Denis Alibec, İlhan Depe, sakatlığı geçen ancak maç eksiği olan Karahan Yasir Subaşı ve lisansı askıya alınan Miguel Lopes Gaziantep FK maçında takımdaki yerini alamayacak.

 

Kayserispor, Gaziantep deplasmanına 6 eksikle gidiyor

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