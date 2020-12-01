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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Kayserispor galibiyeti unuttu! 3 puan hasret 5 maça çıktı...

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Kayserispor galibiyeti unuttu! 3 puan hasret 5 maça çıktı...
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Süper Lig'in 10. haftasında kendi evinde dün Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Yeni sezona 16 kişiyle yollarını ayırıp, 14 transfer yaparak büyük umutlarla başlayan Kayseri temsilcisi, ligin ilk 10 haftasında aradığını bulamadı.

Ligin ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen Kayserispor, 2. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

Ligin 3. haftasında ağırladığı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar, 4. hafta ise konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Bu haftadan sonra ligde galibiyete hasret kalan Kayseri ekibi, Demir Grup Sivasspor'a 3-1, Çaykur Rizespor'a 1-0 ve Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenildi, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Son olarak dün akşam Kayseri'de Fatih Karagümrük ile berabere kalan sarı-kırmızılar, galibiyet hasretine son veremedi.

Sarı-kırmızılılar, ligde 9 maçta topladığı 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

Samet Aybaba: Daha iyi oynayıp kazanmaya çalışacağızSüper Lig'in 10'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ererken Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba maç sonu yaptığı açıklamalada "oyuncularımı kutluyorum. Bir an önce daha iyi oynayıp maç kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
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Tokgöz: "Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir Kayserispor izleyeceğiz"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyun anlamında takımın iyi bir ivme kazandığını söyledi.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın takımın başına geçmesiyle bazı şeylerin olumlu anlamda değiştiğine vurgu yapan Tokgöz, "Biz hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Dün sergilediğimiz oyun bunun bir göstergesi. İlerleyen haftalarda daha çok mücadele eden, galibiyeti daha çok arzulayan bir Kayserispor sahada olacak." şeklinde konuştu.

Camia olarak Göztepe maçına kilitlendiklerini vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Geçen hafta ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Bu hafta evimizde Fatih Karagümrük gibi güçlü bir rakibe karşı çok iyi bir mücadele sergiledik. Takımımız kendine gelmeye başladı. Oyuncular birbirine alışmaya başladı. Bu maçtaki oyun bizi umutlandırdı. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir Kayserispor izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçıyla çıkış yapmak istiyoruz."
Tokgöz ayrıca, Kayserispor'a gönül verenlerden kulübe maddi destek sağlamak için başlatılan "Vefa Paketi"ne destek vermelerini istedi.

Kampanya kapsamında 5 bin liraya satışa sunulan Vefa Paketi'nde 1 yetişkin, 1 çocuk forması, 3 atkı, 5 maske ve 1 rozet bulunduğunu hatırlatan Tokgöz, "Borçsuz bir kulüp hayaliyle yola çıktık. Bunun için Kayserispor'a gönül verenlerden Vefa Paketi'ne destek çıkmalarını bekliyoruz. Beklentimiz büyük değil. Sadece 1 vefa paketi alarak şehrinizin takımına nasıl sahip çıktığınızı göstermeniz yeter." diye konuştu.

 

Kayserispor galibiyeti unuttu 3 puan hasret 5 maça çıktı...

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