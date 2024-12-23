Kayserispor - Galatasaray maçında verilen kararlara kim, ne dedi? Penaltı ve ofsayt kararı: Oyunun kitabı var! 100 tane hakeme sorsanız...

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Kayserispor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük heyecan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. (P) ve 71. dakikalarda Victor Osimhen, 51. dakikada Yunus Akgün, 29. ve 87. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 14. dakikada Bahoken'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 8'e yükseltti. Son 4 maçta 3. yenilgisini alan ve 15 puanda kalan Kayserispor ise 16. basamakta yer aldı.

Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Bodrum FK deplasmanına çıkacak.

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Bu mücadelede hakem Mehmet Türkmen'in verdiği kararlar ve maçın tartışmalı pozisyonları Bein Trio programında masaya yatırıldı.

2. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

-Bülent Yıldırım: "Devam derim. Oyun kuralları kitabına göre penaltı benzeyen hiçbir şey yok. Oyuncu çok yakın mesafeden, beklenmedik gelen topa kolu genişlememişken doğal şekilde yakalandı. Adım aksiyonu normaldi. Topu hissedince kolunu kaçırdı. Maçın başında konsantre değildi hakem, iki hücum oyuncusu bağırınca penaltı verdi. Baştan sona yanlış bir penaltı. VAR'ın da müdahale edip penaltıyı iptal ettirmesi gerekirdi. O da hata yaptı."

Bahattin Duran: "Çok yanlış bir karar. Bir oyuncu doğal koşu aksiyonunda elini kolunu daha doğal kullanamaz. Olabilecek en doğal konumuyla hareketlerine devam ediyor. Vücuduna en yapışık, en doğal haliyle koşuyor. Kesinlikle penaltıdan bahsedemeyiz. Burada mutlaka ve mutlaka VAR müdahalesi olmalıydı. 100 tane hakeme sorsanız, 1 tanesi bile buna penaltı vermez. Ben eminim maçın hakemi de bu pozisyonu seyretse verdiği kararın yanlış olduğunu görecekti. Hatta bence maçın hakemi bunu seyredince 'keşke VAR çağırsaydı da penaltıyı iptal etseydik' derdi."

-Deniz Çoban: "Bu hafta hakemler tartışmalı 3 elle oynama kararı verdi. Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Tadic'in ortasında Melih'in elle oynaması. En açığı oydu. Hadergjonaj'ın eli. Üçüncü pozisyon bu. Cuma verilmedi, cumartesi verilmedi, pazar bu pozisyona verildi. Üçüncü yan yana koyalım, hangisi daha penaltı değil, en olmayacak olana penaltı verildi. VAR mutlaka devreye girmeliydi. Bu penaltıyı iptal ettirmeliydi. Kollar ancak bu kadar doğal konumda olabilirdi."

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Kayserispor'un hızlı başlamak istediği pozisyonda hakem taç atışının tekrar edilmesini istedi.

-Bahattin Duran: 5.5 metre ileriden atıyor. Hakem topu oyuncu eline alınca hemen fark edip oyuncuyu uyarıp taçın çıktığı yerden atılmasını sağlamalı. Düdüğü 1 saniye önce çalsa problem olmayacak. Buradaki problem, hakemler hızlı davranırlarsa atış yerini gösterecekler, o zaman aynı takım kullanacak. Hakem bunu işaret etmezse, kurala göre rakip takıma verilir.

-Deniz Çoban: Bu ülkede bir taç atışı yüzünden 2 kere tartışma, kriz çıktı. Birinde kural hatası tartışmaları oldu, birinde de korner bayrağının yanından çıktı, çok daha geriden atılıp gol atıldı diye kural hatası tartışması oldu. Bağıra bağıra geliyor. Taç doğru yerden atılmıyor. Tekrarında da o da yanlış, bu sefer de 6-7 metre geriden kullanılıyor. Sonra Kaan Ayhan, taç atışında 16 metre ileriden kullandı, kabul etti. Gaziantep - Antalyaspor maçında Antalyasporlu oyuncunun taç atışında top elinden kaydı, rakip takıma verdi.

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-Bülent Yıldırım: Yerle ilgili problem varsa hakem düdüğünü çalacak, doğru yeri işaret edecek. Etmediyse çıktığı yerden rakip takım atacak. Gaziantep maçında kazara yağmurdan dolayı top oyuncunun elinden kaydı, aynı takımın tacı kullanması lazım. Oyun kuralları kitabındaki taç bölümü, henüz daha Süper Lig seviyesinde çözülmüş değil.

Kayserispor'un golünde ihlal veya ofsayt söz konusu mu?

-Bülent Yıldırım: "Muslera'nın solunda ofsaytta olan 70 numaralı oyuncu, fiziksel olarak mücadeleye giren de bir başka Kayserisporlu oyuncu var. 70 numarar ofsayt ama Muslera'yı etkileyecek bir açık hamlesi yok. Ofsayt söz konusu değil. Muslera'nın fiziksel olarak temas ettiği bir diğer Kayserili oyuncu var. Muslera rakibi yerine topa uzansa daha doğru yapardı. Doğrudan bir vuruş, doğrudan bir gol. Muslera şikayetçi. Burada pozitif futbola destek, net bir gol."

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Bahattin Duran: "Gol nizami. Kayserisporlu 70 numaranın etkisi yok. Cardoso ile mücadelesi var. Herhangi bir ihlal söz konusu değil. O top kalecinin üzerine gelmediği müddetçe bu pozisyonlar gol."

Deniz Çoban: "Gol nizami."

Carole'ün Mertens'e müdahalesinde faul verilmedi, oyun hakem atışıyla başladı.

Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz faul. Topla oynasanız bile bu şekilde rakibin bileğine basamazsınız. Net kontrolsüz faul. Yüzde yüz sarı kart. Hatta bu esneme ve kuvvet o kadar çok ki Carole'un topuğu yerde kalmasa kartın rengini tartışırım."

Bahattin Duran: "Carole, Mertens'in ayağına kontrolsüz basıyor. Faul verilmeli ve sarı kart verilmeli."

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Deniz Çoban: "Net bir sarı kart."

Victor Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

-Bahattin Duran: Bu pozisyonda ihlal söz konusu değil. Penaltı yok. Kaleciye müdahale yapan Osimhen. Açılardan net şekilde gözüküyor.

-Bülent Yıldırım: Hücum faul var. Osimhen'in savurduğu ayak, kaleci Onurcan Piri'ye geldi. Bu bir hücum faul.

-Deniz Çoban: Penaltı yok. Varsa bile hücum faul var.

Galatasaray'ın golünden hemen önce faul kararı verildi, pozisyonun devamı gol oldu. Faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Sara ilk çalım hareketini yapınca orada faul yapıldı. Kayserisporlu 8 numara ayak ve diz çıkararak Sara'yı bozdu.

Bülent Yıldırım: Kartal Kayra ayağını geç uzattığı için diz teması olabilir. Hakemin kararına saygı duyuyorum.

Deniz Çoban: Bence de faul var

Dries Mertens'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Kayserisporlu 17 numaranın ufak bir müdahalesi var. İhlal niteliğinde değil.

Bahattin Duran: Ceza sahasında bir ihlal yok. Kayserisporlu oyuncunun, hafif sıyırıyor. Topa Kayserisporlu oyuncu vuruyor. Bu pozisyon geçen hafta Galatasaray - Trabzonspor maçı gibi değil. Ayağının yanından hafif sıyırarak geçiyor.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.