Kayserispor - Galatasaray maçında sahaya giren taraftarı darp eden tribün lideri serbest bırakıldı

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Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan müsabaka devam ederken bir taraftar sahaya girerek Galatasaraylı futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Sahaya girerek önce Fernando Muslera ile fotoğraf çekilmek isteyen kişi, daha sonra taraftarlardan gelen yabancı maddeler nedeniyle altı pas üzerinden uzaklaştı ve bu kez de Torreira ile fotoğraf çektirmek istedi.

TRİBÜN LİDERİ DARP ETMİŞTİ

Güvenlik güçlerinin taraftarı yakalamak istediği sırada sahaya giren tribün lideri Ahmet Dirgenali şahsı darp etti.

Olayın ardından sahaya giren iki taraftar da güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırılırken, Dirgenali ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Emniyette işlemleri tamamlanan Ahmet Dirgenali, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.