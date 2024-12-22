Kayserispor - Galatasaray maçında görülmemiş olay! Sahaya girip futbolcularla fotoğraf çekildi, kendi taraftarı tarafından tartaklandı...

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maç büyük bir mücadele ve heyecana sahne olurken, dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Kayseri karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Elias Jelert, Berkan Kutlu ve Roland Sallai'nin yerine Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda; Hakim Ziyech, sarı kart cezalısı Roland Sallai, sakatlığı bulunan Mauro Icardi, ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir kadroda yer almadı.

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JAKOBS 6 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Kayserispor maçına 11'de başladı. Son olarak Samsunspor mücadelesinde 11'de olan Jakobs sakatlığından dolayı karşılaşmaya devam edememişti. Sakatlığının ardından Trabzonspor müsabakasına sonradan dahil olan 25 yaşındaki futbolcu, Kayserispor mücadelesiyle de 6 maç sonra 11'de görev aldı.

En son Sivasspor deplasmanında 11'de yer alan ve bu karşılaşmada sakatlanan sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Malmö maçında oynamadı, Trabzonspor müsabakasına da sonradan girdi. Osimhen, Kayserispor müsabakasıyla 2 maç sonra 11'de başladı.

OSIMHEN PENALTIDAN ATTI! DEPLASMANDAKİ EN ERKEN GOL...

Galatasaray'ın 2. dakikada gelişen atağında Jakobs'un içeriye çevirdiği top, Kayserisporlu futbolcunun eline temas etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada topun başına geçen Osimhen, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Bu golle birlikte sarı - kırmızılılar, bu sezonki en erken deplasman sayısını Kayserispor karşısında kaydetti.

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BAHOKEN'İN GOLÜ SONRASI ÖNE ÇIKAN DETAY

Kayserispor, 14. dakikada korner kazandı. Topun başına geçen Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasına iyi yükselen Bahoken, skora dengeyi getiren golü attı ve durum 1-1 oldu. Bu gol sonrasında Galatasaray'ın ligde yediği son 4 golün 3'ü kafa vuruşlarından gelmiş oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ FIRTINASI

29. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün, hızını kullandı ve çalımlarla meşin yuvarlağı sağ çizgideki Osimhen'e aktardı. Nijeryalı futbolcunun yerden ortasına dokunan Mertens'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Barış Alper, takımını 2-1 öne geçirdi.

Yılmaz, bu golle birlikte Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3. kez fileleri sarsmış oldu.

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GÖRÜLMEMİŞ OLAY

Karşılaşmanın 61. dakikasında ise sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı. Bir Kayserispor taraftarı, sahaya girerek önce Fernando Muslera ile fotoğraf çekilmek istedi. O kişi daha sonra taraftarlardan gelen yabancı maddeler nedeniyle altı pas üzerinden uzaklaştı ve bu kez de Torreira ile fotoğraf çektirmek istedi.

Güvenlik görevlileri sahaya girerek taraftarı uzaklaştırırken, tribünden atlayan bir başka Kayserispor taraftarı, Galatasaraylı futbolcularla fotoğraf çekilen şahsı tartakladı. Güvenlik güçleri iki kişiyi de hızlıca dışarı aldı.

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