Kayserispor - Galatasaray maçına Eren Elmalı damgası: Kariyer rekorunu kırdı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci devrenin henüz başında sarı - kırmızılılar farkı 2'ye çıkarttı.

MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 37. dakikasında Yunus’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sane’nin şutunda kaleci Bilal topu çeldi. Dönen topa Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve sarı - kırmızılılar deplasmanda 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci devrenin hemen başında Leroy Sane'nin ortasında altıpasın içerisinde boş kalan Eren Elmalı, düzgün bir kafa vuruşu yaparak hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti.

GOLLER İKİNCİ YARI DA DEVAM ETTİ

Maçın 86. dakikasında sol taraftan çizgiye inen Zaniolo’nun kale önüne çevirdiği topa dokunuşunu yapan Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve fark 3'e çıktı.

Son bölümde ise dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Berkan'dan topu alan Sane ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve maçın skorunu belirledi.

EREN ELMALI FIRTINASI

İlk hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında da ağları sarsmayı başaran 25 yaşındaki sol bek, Süper Lig'deki üçüncü maçında 3. golünü kaydetmiş oldu.

Galatasaray'dan önce Süper Lig'de Kasımpaşa ve Trabzonspor formalarını terleten milli futbolcunun ligde 136 maçta 1 golü bulunuyordu.

Eren, ayrıca futbol hayatında ilk kez kafayla attığı golün sevinci yaşadı.

LEROY SANE'DEN 1 GOL 1 ASİST





Öte yandan Galatasaray'da yeni transfer Leroy Sane, sarı - kırmızılı forma altında ligdeki ilk golünü ve ilk asistini Kayseri'de yaptı. Galatasaray'daki üçüncü resmi maçına çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez tabelayı değiştirdi.

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon ilk golünü attı.

Geçen sezon kiralık forma giydiği sarı-kırmızılı takımda lig maçlarında 26 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Osimhen'in bonservisi rekor bedelle alındı.

Galatasaray'da bu sezonki ikinci maçına çıkan Osimhen, 86. dakikada skoru 3-0 yapan golü atarak ilk sevincini yaşadı.

ZANIOLO OYUNA GİRDİ, ASİSTİNİ YAPTI

Sarı-kırmızılı ekibin İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten 7 dakika sonra gol pası verdi.

Maça yedekler arasında başlayan Zaniolo, 79. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi. Son 2 sezonu İngiltere ve İtalya'da farklı takımlarda kiralık geçiren ve istediği performansı sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, 86. dakikada Osimhen'in attığı golü hazırlayan oyuncu oldu.

4000 GOLE 1 ADIM UZAKTIKTA

Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.

Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4000. golünü bulacak.

LİGDE SON 6 DEPLASMANDA KAYIP YOK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde alan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 dış saha müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahada yaptığı Gaziantep FK ve Zecorner Kayserispor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu süreçte 18 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.