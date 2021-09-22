Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Kayserispor, aldığı mağlubiyetlerin tamamında 3+ gol yedi. Süper Lig tarihinde bir rakibine mağlup olmadan en fazla konuk olan takım, Kayserispor deplasmanında çıktığı 16 maçı da kaybetmeyen Galatasaray.

Kayserispor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi olan Galatasaray, aynı zamanda Kayseri ekibinin en fazla mağlup olduğu iki takımdan biri konumunda. Sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçının hiçbirinde üst üste iki kez aynı sonucu almayan Kayserispor, son karşılaşmada Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Süper Lig'de çıktığı son üç maçta 7 puan kaybeden Galatasaray, daha önceki 12 karşılaşmada aynı miktarda puan bırakmıştı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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İstanbul takımlarına rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Kayserispor, bu şekilde üste üste 3+ galibiyeti en son Ağustos-Ekim 2010 arasında aldı. Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçında da 2+ gol atan Galatasaray, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Şubat-Nisan 2012 arasında yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de attığı sekiz golün altısını dış saha maçlarında kaydeden Galatasaray, bu gollerin tamamını karşılaşmaların ilk yarılarında buldu.

Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer gol atan Kayserispor orta sahası Bernard Mensah, Türkiye kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırmak istiyor. Ganalı oyuncu, Galatasaray'a rakip olduğu beş lig maçında da tabelayı değiştiremedi.

Galatasaray forveti Mostafa Mohamed, Süper Lig'de forma giydiği son maçta çektiği yedi şutun hiçbirinde isabet sağlayamadı. Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana bir karşılaşmada isabet bulamadan daha fazla şut çeken tek isim Wesley Sneijder.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

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KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 25 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974'de yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı müsabakalardan 12'sini yitirdi, 12'sinde ise berabere kaldı.

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EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 50 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.