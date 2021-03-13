Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Liderlik yolunda önemli mücadele

Kayserispor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 58 puan ile liderin 5 puan gerisinde yer alan Galatasaray, Kayserispor maçından almak istediği 3 puan ile aradaki farkı kapatmak istiyor. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Kayserispor, Galatasaray'ı konuk edecek. 13 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugün 50. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 49 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.



Rekabette Galatasaray'ın toplam 109 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR



Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 24 lig maçında 11 kez yendi.



Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 37 gol attı.



Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 23 müsabakadan 11'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.



Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.



Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 49 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

TAKIMDA EKSİK



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki futbolcu Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda tedavisi süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir karşılaşmada görev yapamayacak.



Galatasaray'da bir maçlık cezası biten Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed müsabakanın kadrosunda yerini alacak.



BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.