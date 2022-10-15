Canlı Anlatım: Kayserispor Galatasaray maçı

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Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Kayserispor: 0

Galatasaray: 0

Goller

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mata, Mertens, Icardi

Yedekler: Okan, Dubois, Kerem, Seferović, Gomis, Berkan, Rashica, Sergio, Emin, Barış Alper

Süper Lig'deki son sekiz maçının dördünü kazanan Kayserispor galibiyetlerin tamamında kalesini gole kapatırken, puan bıraktığı dört karşılaşmada da kalesinde ikişer gol gördü.

Son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Nisan-Eylül 2021 arasında Fatih Terim yönetiminde yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısı Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde daha önce iki kez 7+ karşılaşmalık seri yakaladı.

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Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor'dan daha uzun süre skor avantajıyla oynayan sadece iki takım bulunuyor: Adana Demirspor & Beşiktaş. Bu dönemde Galatasaray'dan daha kısa süre skor dezavantajı yaşayan tek ekip ise Beşiktaş. 2022/23 Süper Lig sezonunda birinci bölgede en fazla top kaybeden takım olan Kayserispor, bu şekilde kalesinde sadece Adana Demirspor'dan daha az şut gördü. Geride kalan dokuz haftalık süreçte hücum bölgesinde kaptığı toplarla henüz gol atamayan Galatasaray ise sadece Adana Demirspor ve Trabzonspor'dan daha az şut çekti.

İlk 11'de çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkıda bulunan Sergio Oliveira, bu sezon rakip kaleye gönderdiği şutların %78'ini ceza sahası dışından denedi ancak henüz bu şekilde rakip fileleri havalandıramadı. Bu sezon Süper Lig'de en çok golde payı bulunan Kayserispor oyuncusu olan Miguel Cardoso, Galatasaray'a rakip olduğu son karşılaşmada fileleri havalandırdı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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