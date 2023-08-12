Canlı anlatım: Kayserispor Galatasaray maçı

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Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, ilk hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

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KAYSERİSPOR 0-0 GALATASARAY

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Ali Gezek, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Thiam

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu

Galatasaray yedekler: Günay, Angelino, Kerem Demirbay, Icardi, Yunus, Zaha, Halil, Kaan, Torreira, Emin

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)



2. dakikada Barış’ın sağ kanattan yerden ortasında Mertens’in dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berkan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

15. dakikada savunmadan atılan topla Galatasaray yarı alanının ortasında buluşan Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.

21. dakikada Oliviera’nın sol kanattan ortasında topa yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarıya çıktı.

24. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dubois'nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.

31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla kornere gitti.

34. dakikada Kerem’in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde yükselen Berkan’ın kafa vuruşunda kaleci Bilal topu çıkardı.

44. dakikada Mertens’in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kerem’in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

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Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

Kayserispor Galatasaray maçı saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Halil Umut Meler düdük çalıyor

Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yöneteiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker.