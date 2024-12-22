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GS MAÇI CANLI İZLE || Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray Süper Lig maçı muhtemel 11'ler!

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#Kayserispor#Galatasaray#Süper Lig
GS MAÇI CANLI İZLE || Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kayserispor Galatasaray Süper Lig maçı muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 12:16

Galatasaray ve Kayserispor, Süper Lig 17.haftada karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızı ekip, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıktığı 19 maçta yenilgi almadı. Galatasaray şu ana kadar 19 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçlarla aslanlar ligde 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Kayseri takımı ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sonucunda topladığı 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Galatasaray, Kayserispor maçını alarak hem Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada farkı 8’e çıkarmak hem de ilk yarıyı kazarak kapatmayı hedefliyor. Ayrıca Kayserispor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri de belli oldu. Peki Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray Süper Lig maçı canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler...

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Galatasaray ve Kayserispor Süper Lig'de 57. randevuya çıkıyor. İki ekip bugüne kadar 56 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı kırmızılı ekip, 34 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda İstanbul’da Galatasaray 2-1 kazanırken, Kayseri’deki müsabakada 0-0 sona ermişti. Diğer taraftan Galatasaray'da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı ve bugün sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek. Ayrıca Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. İşte Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın izle ekranı...

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig 17. haftada mücadele edecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Heyecanlı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Boa Morte, Baran, Bourabia, Karimi, Hasan, Bahoken.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

GS MAÇI CANLI İZLE || Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kayserispor Galatasaray Süper Lig maçı muhtemel 11ler

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumda 18. haftada İstanbul’da oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ROLAND SALLAI SARI KART NEDENİYLE CEZALI DURUMDA

Galatasaray’ın Macar futbolcu Roland Sallai, sarı kart cezasından dolayı Kayserispor maçında oynayamayacak. Sallai geçtiğimiz haftaki Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

 

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#Kayserispor#Galatasaray#Süper Lig

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