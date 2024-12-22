GS MAÇI CANLI İZLE || Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray Süper Lig maçı muhtemel 11'ler!

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Galatasaray ve Kayserispor Süper Lig'de 57. randevuya çıkıyor. İki ekip bugüne kadar 56 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı kırmızılı ekip, 34 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda İstanbul’da Galatasaray 2-1 kazanırken, Kayseri’deki müsabakada 0-0 sona ermişti. Diğer taraftan Galatasaray'da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı ve bugün sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek. Ayrıca Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. İşte Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın izle ekranı...

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig 17. haftada mücadele edecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Heyecanlı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Boa Morte, Baran, Bourabia, Karimi, Hasan, Bahoken.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumda 18. haftada İstanbul’da oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ROLAND SALLAI SARI KART NEDENİYLE CEZALI DURUMDA

Galatasaray’ın Macar futbolcu Roland Sallai, sarı kart cezasından dolayı Kayserispor maçında oynayamayacak. Sallai geçtiğimiz haftaki Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.