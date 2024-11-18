Kayserispor - Fenerbahe maçının bilet fiyatları belli oldu! En ucuz bilet...

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Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri bugün satışa sunulacak.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları sürerken, maç biletleri de bugün itibariyle satışa sunulacak.

Kayserispor'dan 'Şehri kalbinde buluşuyoruz' başlığıyla yapılan açıklamada; Bellona Kayserispor’umuzun Süper Lig 2024-2025 Sezonu 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Fenerbahçe ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün saat 15.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak. PFDK'nın almış olduğu karar gereği; Adana Demirspor karşılaşmasında KUZEY ALT C BLOKTA yer alan taraftarlarımızın Fenerbahçe maçına girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2024/2025 sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Maça gidemeyecek taraftarlarımız, kombinelerini kulübümüze devir edebilir. Devir edilen kombinenin kulübümüz tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin %20'si parapuan olarak Passo Hesabınız aktarılacaktır. Biriken parapuanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içersinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Ev Sahibi takım biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Fenerbahçe logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Fenerbahçe misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Bilet fiyatları ise şu şekilde;

Güney Alt 1000 TL, Kuzey Üst 1000 TL, Doğu Üst 1250 TL, Doğu Alt 1500 TL, Batı Üst 1350 TL, Batı Alt 1900 TL, Batı Balkon 2250 TL, Misafir 1300 TL.