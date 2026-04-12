Kayserispor-Fenerbahçe maçındaki çok konuşulan pozisyonu Fırat Aydınus değerlendirdi: 'Kırmızı kart göstermeliydi!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

Süper Lig'in 29. haftasında dün gece oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Yılmaz'ın kararlarını Hürriyet yazarı Fırat Aydınus mercek altına aldı.

Geçtiğimiz hafta derbi galibiyetiyle moralleri yükselten Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'un konuğu oldu.

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, aradığı golü 45+1. dakikada N'Golo Kante'yle buldu ve soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe, 60. dakikada Anderson Talisca'yla farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonra Nene'yle bir gol daha bulan sarı-lacivertliler, 87. dakikada Talisca'nın resitaliyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 66 yapan Fenerbahçe, 1 maç fazlasıyla zirveyle farkı 1'e düşürdü.

Lider Galatasaray, bugün evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAKAROV’A KIRMIZI KART GÖSTERMELiYDi

Kayseri'deki müsabakanın hakemi Ali Yılmaz'ın kararlarını ise Hürriyet yazarı Fırat Aydınus bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

İşte Aydınus'un değerlendirmesi;

Hakem Ali Yılmaz bu sezon çıktığı 19. maçında iyi bir yönetim sergileyemedi.

Çok kart hatası yaptı. En çok tartışılan Makarov-Guendouzi pozisyonunda Kayserisporlu futbolcuya kırmızı kart göstermeliydi.

Zira burada kafası ile bir itme değil vurma var. Şiddeti az-çok kavramından ziyade, yapılan eylem kırmızı kartı gerektiren şiddetli hareket kapsamında değerlendirilmeliydi.

