Kayserispor - Fenerbahçe maçında Serdar Aziz'den iki büyük hata

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olurken üstün götürdüğü karşılaşmada Serdar Aziz'in iki büyük hatası sonrası kalesinde golü gördü.

Müsabakanın 8. dakikasında Cengiz Ünder ve 38. dakikasında Michy Batshuayi ile skoru 2-0 yapan sarı lacivertliler, ilk devrenin son anlarında şanssız bir gol yedi.

Maçın 45+4. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasına doğru uzun top gönderen Kayserispor, Serdar'ın hatasında Olivier Kemen'le golü buldu.

TAKIM ARKADAŞINA BIRAKMAK İSTEDİ, GOL OLDU

Uzun gönderilen top, Serdar Aziz'in kontrolündeyken deneyimli oyuncunun topu takım arkadaşına bırakmak istemesi ve müdahale etmemesi sonrasında Kayserisporlu oyuncular araya girdi ve Livakovic'ten seken topu Olivier Kemen ağlara gönderdi: 1-2.

ÖNÜNDEKİ TOPU UZAKLAŞTIRAMADI

Haberin Devamı

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğü ile devam ederken 73. dakikada gelişen Kayserispor atağında gol geldi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz önündeki topu uzaklaştıramazken Kayserisporlu oyuncuların ceza sahası çizgisi üzerinde kaptığı topu Cardoso ağlara gönderdi ve skor 3-3'e geldi.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 81. dakikasında sakatlanan Serdar Aziz yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı.