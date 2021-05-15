Kayserispor - Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu yıkıldı! Rakiplerin sonuçlarını öğrenince...

Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 1-0 yenik tamamlarken Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk yarının sonundaki görüntüsü dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerin rakiplerinden Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 yenik durumda olması ve Beşiktaş'ın Göztepe ile deplasmanda ilk yarıyı 1-1 berabere tamamlaması sonrası Belözoğlu büyük üzüntü yaşadı.

Son haftaya şampiyonluk iddiasını koruyarak giren Fenerbahçe, rakiplerinin aldığı sonuçlar sonrası büyük hayal kırıklığı yaşarken, Emre Belözoğlu'nun üzgün hali kameralara yansıdı.

BU SEZON BİR İLK

Kayserispor'a karşı ilk yarıda etkisiz bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerin bu durumu istatistiklere de yansıdı.

Fenerbahçe, bu sezon ilk yarısında en az şut çektiği maçı Kayserispor'a karşı oynarken, çektiği bir şutta da isabet sağlayamadı.

NAZIM VE SERDAR 11'E DÖNDÜ

Geçen hafta sarı kart cezalı durumuna düşen Gökhan Gönül'ün yokluğunda sakatlıktan dönen sağ bekte Nazım Sangare 11'de şans bulurken, Tisserand'ın yerine ise sakatlığı düzenlenen Serdar Aziz savunmanın göbeğinde görev aldı.

Son antrenmanda sakatlanan ve maç kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in yokluğunda Osayi-Samuel ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de şans buldu.

KALE 6 HAFTA SONRA ALTAY'DA

El bileği kırılan ve 6 hafta Süper Lig'de oynayamayan Altay Bayındır'a sakalığının ardından Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11'de görev verdi.

Harun Tekin ise bu maçta yedek soyundu.

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