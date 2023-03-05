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FenerbahÃ§e'nin genÃ§ oyuncusu Arda GÃ¼ler, Kayserispor maÃ§Ä±nÄ±n ikinci devresinde oyundan alÄ±nÄ±p kenara gelirken bir grup Kayserispor taraftarÄ± alkÄ±ÅŸladÄ±.Â

Ancak tarftarlarÄ±n bir grubu da Ardaâ€™yÄ± alkÄ±ÅŸlayanlara tepki gÃ¶sterip, Ä±slÄ±kla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Szalai, Alanyaspor maÃ§Ä±nda yok

KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde sarÄ± kart sÄ±nÄ±rÄ±nda olan FenerbahÃ§eli futbolculardan Attila Szalai, 58. dakikada Kayserisporlu rakibine yaptÄ±ÄŸÄ± faul sonrasÄ± sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.

BÃ¶ylece cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸen Macar futbolcu, Alanyaspor deplasmanÄ±nda takÄ±mdaki yerini alamayacak.