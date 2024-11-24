Kayserispor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! 'Kahraman Mert Hakan! Oğuz ve Kostic tamamdır, En Nesyri değil Dzeko oynar'

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Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 6-2 yendi ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin gollerini 7. dakikada Tadic, 15 ve 26'da Oğuz Aydın, 63'te En Nesyri, 85'te Kostic ve 88'de Szymanski atarken Kayserispor'un sayılarını 43. dakikada Djiku kendi kalesine ve 56'da Kolovetsios kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 29 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke köşe yazılarında karşılaşmayı değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI, HIZLI BİTİRDİ

Dün açık bir şekilde gördük; sarı lacivertli takım iyi çalışıyor.

Jose Mourinho, haftalar ilerledikçe takımını, oyuncu grubunu ve ligi daha iyi tanıyor. Dünkü 11 bunun göstergesi. Sivasspor maçının yıldızı Mert Hakan dün 11 başladı ve oyunda kaldığı sürece harika işlere imza attı. İlk kez 11’de sahaya çıkan Oğuz Aydın da verilen bu şansı çok iyi kullandı ve Fenerbahçe’ye neden transfer olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. 2 gol, 1 asistin ötesinde ortaya koyduğu mücadele de alkışı hak etti.

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KOSTiC ‘CUK’ OTURDU

Dün açık bir şekilde gördük Fenerbahçe, iyi çalışıyor. Jose Mourinho ciddiyeti ve disiplini net bir şekilde görülüyor. Ayrıca Filip Kostic de sol kanada “cuk” oturdu. Jayden Oosterwolde sağlıklıyken Fenerbahçe, sol kanattan Ferdi Kadıoğlu sonrası ofansif verim alamıyordu. Kostic ile bunu da yakaladı. Fenerbahçe için dün sevindirici olan sadece skor değil, geniş kadroda büyük bir forma rekabeti var.

YENiLEN GOLLER ALDATMASIN

Tek sorun sezon başından beri 40 ila 60. dakikalar arası olduğu gibi baskı ile karşılaşınca yarı sahasından çıkmakta bocaladığı anlar. 2 veya daha fazla farkı yakaladıktan sonra F.Bahçe anlamsızca oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor. Yine de yenilen goller aldatmasın. İlki Djiku’nun ters vuruşu; 2’ncisi de Livakovic’in hatasıyla geldi. Son olarak gol atmasına rağmen ilk 11’de En-Nesyri değil, her zaman Dzeko oynar.

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FIRAT AYDINUS: OĞUZ AYDIN 'BEN BURADAYIM' DEDİ

Fenerbahçe, Kayseri’nin bıraktığı açık alanları iyi değerlendirdi.

Golleri ve mücadelesiyle zevkli bir maçtı. Kayserispor’un 3 gol yedikten sonra skoru 3-2’ye getirmesi umutlanmasını sağlasa da, beraberlik için rakibinin üstüne gittiği anlarda defansta verdiği açık alanları değerlendiren Fenerbahçe, skoru 6-2’ye taşıdı. Mourinho’nun 11’inde Mert Hakan, Kostic ve Oğuz Aydın’ı gördük. Kostic, kazanılan penaltıda ve Kayserispor’un penaltı beklediği pozisyonlarda başroldeydi. Zenit maçından sonra Süper Lig’de ilk 11 oynayan Oğuz Aydın sahanın yıldızıydı. Mourinho ve Fenerbahçe’ye, “Ben buradayım” dedi sergilediği oyunla.

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UĞUR MELEKE: OYUNUN ANAHTARI MERT HAKAN

Kayserispor’un genç teknik adamı Sinan Kaloğlu üçlü savunma oynattı. 7 Kasım gecesi Alkmaar’da sezonun en kötü oyunuyla en kötü skorunu alan Fenerbahçe, üç gün sonra Sivasspor’a karşı çok ciddi bir rotasyonla sahaya çıkmıştı. Belli ki Sivasspor karşısındaki kadro ve oyun Jose Mourinho’nun kalbini kazanmış; o temel ayarları koruyarak çıktı Kayseri önüne.

OYUNUN ANAHTARI MERT HAKAN

Aynen Sivasspor maçındaki gibi beklerde Osayi Samuel-Filip Kostic başladılar. En önde En-Nesyri görev aldı. Oyunun anahtarı, orta sahanın patronluğuysa Mert Hakan Yandaş’a verilmişti. Mert Hakan Yandaş, Sivasspor maçında olduğu gibi Kayseri’de de maçın kahramanıydı. Sahada kaldığı 65 dakika boyunca Fenerbahçe’nin neredeyse tüm akınlarının kalbinde o var. Hem birinci-ikinci, hem de ikinci-üçüncü bölge bağlantısında ilk seçenek hep oydu.

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KOSTiC VE OĞUZ DA YILDIZLAŞTI

Hatları tutkal gibi birbirine bağlamakla kalmadı, dört golün üçünün kurgusunda başroldeydi. Mert Hakan’ın yanı sıra sol kanat ikilisi Kostic-Oğuz’un da yıldızlaştıkları bir gündü Kayseri’de.