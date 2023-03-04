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Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda,? Kayserispor Fenerbahçe maçı şifreli mi canlı yayınlanacak? İşte ilk 11 ve canlı yayın bilgileri

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#Süperlig#Fenerbahçe#Kayserispor
Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, Kayserispor Fenerbahçe maçı şifreli mi canlı yayınlanacak İşte ilk 11 ve canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 17:51

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayınla heyecan dolu karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 44. kez mücadele edecek iki takım arasında sarı-lacivertlilerin 26, sarı-kırmızılıların da 8 galibiyeti bulunuyor. Mücadele öncesinde bu hafta tüm karşılamaların şifresiz yayınlanacağı açıklanmıştı. Şifresiz ekranlara gelecek olan Kayserispor Fenerbahçe maçı naklen canlı yayınla sporseverlerin karşısına çıkacak. Peki Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlıyor? İşte 11'ler ve canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Kayserispor ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 48 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Kayserispor ise 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile aldığı 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia

LİGDE 44. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 44. kez mücadele edecek. Geride kalan 43 maçta sarı-lacivertliler 26 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Pedro ve King’in golleriyle 2-0’lık skorla kazanmıştı.

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TÜRKİYE KUPASI’NDA DA RAKİPLER

İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda da eşleşti. Hafta içi İstanbul’da oynanması planlanan ancak daha sonra TFF tarafından deprem nedeniyle ertelenen müsabaka, ileri bir tarihte yapılacak. Fenerbahçe, rakibiyle bugüne kadar kupada 13 kez karşılaşırken, 6 kez tur atlamayı başardı ve 1 kez de grup aşamasında iki takım birlikte bir üst tura yükseldi. Geçen sezon Kadıköy’de oynanan son 16 turu maçında ise Kayseri ekibi tur atlayan taraf olmuştu.

8 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe’de 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 26. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşısında cezalı duruma düşecek. Fenerbahçe, önümüzdeki haftayı maç yapmadan geçecek.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 10 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 20 puan topladı. Rakip filelere 21 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 9 gol gördü.

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ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ? İŞTE MUHTEMEL 11 VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kayserispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ve TOD dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Süperlig#Fenerbahçe#Kayserispor

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