Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Fenerbahçe#Kayserispor
Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Kayserispor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile oynadığı son dört Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkaran Kayserispor , daha önceki yedi karşılaşmalık süreci tek yenilgiyle geçmişti. Kayserispor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini gol atamadan kaybeden Fenerbahçe, aynı sayıda yenilgiyi 2008-2018 yılları arasındaki süreçte almıştı. Rakibini ziyaret ettiği son üç karşılaşmada da gol yiyen sarı-lacivertli ekip, bu rekabette üst üste dört deplasman maçını gole kapama yapmadan geçmedi. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Süper Lig'de oynadığı son dört maçı en az ikişer gol yiyerek kaybeden Kayserispor, bu şekilde daha uzun bir yenilgi serisini en son Nisan-Mayıs 2018 arasında yaşadı. Son iki iç saha maçını puansız geçen Kayseri ekibi, Hikmet Karaman yönetiminde üst üste üç yenilgi almadı.Son altı Süper Lig maçında 16 puan toplayan ve aldığı galibiyetlerin tamamında rakip filelere en az ikişer gol gönderen Fenerbahçe, tek puan kaybını tek golde kaldığı karşılaşmada yaşadı. Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği dört Süper Lig maçını da kazanan Kayserispor, bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı ve rakiplerine sadece bir gol izni verdi.

Kayserispor bu sezon hem en fazla Süper Lig maçında ilk golü atan, hem de bu karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe filelerini havalandıran Mario Gavranovic, bu sezon Süper Lig'de hiçbir rakibine iki maçta da gol atamadı.Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu olan Kayserispor sağ beki Onur Bulut, gol paslarının yarısını takım arkadaşı Mario Gavranovic'e verdi.

Haberin Devamı

Dimitrios Pelkas bu sezon Süper Lig'de attığı dört golü de oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti. Fenerbahçe formasıyla bir sezonda daha yüksek sayıya ulaşan son yedek oyuncu Robin van Persie. Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu iki takımdan biri olan Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Hikmet Karaman, rakibini konuk ettiği 12 maçtaki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Kayserispor'un başında aldı.

Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda

Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahçe#Kayserispor

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay