Haberin Devamı

Süper Lig'de oynadığı son dört maçı en az ikişer gol yiyerek kaybeden Kayserispor, bu şekilde daha uzun bir yenilgi serisini en son Nisan-Mayıs 2018 arasında yaşadı. Son iki iç saha maçını puansız geçen Kayseri ekibi, Hikmet Karaman yönetiminde üst üste üç yenilgi almadı.Son altı Süper Lig maçında 16 puan toplayan ve aldığı galibiyetlerin tamamında rakip filelere en az ikişer gol gönderen Fenerbahçe, tek puan kaybını tek golde kaldığı karşılaşmada yaşadı. Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği dört Süper Lig maçını da kazanan Kayserispor, bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı ve rakiplerine sadece bir gol izni verdi.

Kayserispor bu sezon hem en fazla Süper Lig maçında ilk golü atan, hem de bu karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe filelerini havalandıran Mario Gavranovic, bu sezon Süper Lig'de hiçbir rakibine iki maçta da gol atamadı.Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu olan Kayserispor sağ beki Onur Bulut, gol paslarının yarısını takım arkadaşı Mario Gavranovic'e verdi.

Haberin Devamı

Dimitrios Pelkas bu sezon Süper Lig'de attığı dört golü de oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti. Fenerbahçe formasıyla bir sezonda daha yüksek sayıya ulaşan son yedek oyuncu Robin van Persie. Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu iki takımdan biri olan Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Hikmet Karaman, rakibini konuk ettiği 12 maçtaki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Kayserispor'un başında aldı.

Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.