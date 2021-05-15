Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de taşlar yerine oturacak. Şampiyonluk şansını ligin son haftasına bırakan Fenerbahçe, düşme hattından kurtulma imkanını bu maça bağlayan Kayserispor ile karşılaşacak. Kayserispor bu maçtan galip ayrılması halinde ligde kalmayı garantilemiş olacak. Fenerbahçe ise bu maçı alamazsa şampiyonluk ihtimallerine de veda etmiş olacak. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor Fenerbahçe maçının muhtemel 11'lerinin şu şekilde olması bekleniyor;

Kayserispor: Doğan, Kvrzıc, Paz, Kolovetsios, Aziz, Muhar, Attamah, Daniel, Lennon, Henrique, İlhan

Fenerbahçe: Harun, Sangare, Serdar, Szalai (Tisserand), Caner, Sosa, Pelkas, Ozan, Osayı, Mert Hakan, Valencia

LİGDE 50. MÜCADELE

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde 50. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 108 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.



FENERBAHÇE SON 9 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI



Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.



KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 25. kez karşılaşacak.



Kayseri'deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.



Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.



Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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