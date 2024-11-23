Canlı anlatım: Kayserispor Fenerbahçe maçı

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Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

KAYSERİSPOR 2-5 FENERBAHÇE

Goller: 7' Tadic(pen.), 15' Oğuz Aydın, 26' Oğuz Aydın, 43' Djiku(k.k.), 56' Kolovetsios, 63 En Nesyri, 85' Kostic

İkinci yarı oynanıyor

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal, Ramazan, Cardoso, Bahoken

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Mert Hakan, Tadic, En Nesyri

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Kostic'in, Gökhan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 0-1

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

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15. dakikada Fred'in pasında topla buluşan ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

24. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolün ardından topla buluşan Fred'in vuruşunu kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yerden pasında ceza sahası içinde Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

44. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içine ortasında kale önünde Djiku ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 16.00’da başlayan Kayserispor - Fenerbahçe müsabakasını Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alıyor. Karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilir.

VAR HAKEMİ

Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu yer alıyor. AVAR'da ise Serkan Olguncan görev yapıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Jose Mourinho'nun ekibinde Kayserispor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını yeni atlatan Cengiz Ünder ile hafif ağrıları olan ve riske edilmeyen Saint-Maximin Kayseri'ye götürülmedi.

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LİGDE 47. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 47. kez mücadele edecek. Geride kalan 46 maçta sarı-lacivertliler 29 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 101, Kayserispor 48 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Fenerbahçe 4-3 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 20 Aralık 2023'te oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 4-3'lük müsabaka da en gollü karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

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FENERBAHÇE DEPLASMANDA 25 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 25 deplasman maçında 20 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Bu sezon ise 6 dış saha maçında rakip filelere 16 gol gönderdi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon savunmasıyla da ön planda. Kazandığı 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Fenerbahçe, yalnızca 4 maçta gole engel olamadı. 11 karşılaşmanın tamamında kaleyi koruyan Dominik Livakovic, 7 maçta kalesini gole kapattı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler 27 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol yedi ve ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

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DZEKO VE TADIC TAKIMI SIRTLIYOR

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcü oyuncusu. Son 2 lig maçında yedek soyunan Dzeko, 8'i ilk 11 olmak üzere tüm maçlarda görev aldı. 38 yaşındaki forvet 7 kez fileleri havalandırdı. Dzeko, gol krallığı listesinde de 8 gollü Ciro Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Takımın kaptanlarından Dusan Tadic ise 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Ligde 10'u ilk 11'de olmak üzere tüm maçlarda sahada olan Tadic, Dzeko ile birlikte alınan galibiyetlerde ön plana çıktı.