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Canlı anlatım: Kayserispor Fatih Karagümrük maçı

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Fatih Karagümrük#Süper Lig
Canlı anlatım: Kayserispor Fatih Karagümrük maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 16:51

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

KAYSERİSPOR 2-4 FATİH KARAGÜMRÜK

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 1' Levent Mercan, 12 ve 63' Diagne, 47' Shukurov, 57' Mensah, 72' İlhan Parlak

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Baniya.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Levent, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
6. dakikada sol kanattan hareketlenen Cardoso’nun ceza sahası içine gönderdiği top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
11. dakikada kaleci Bilal’den seken topta Diagne, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
24. dakikada Ozdoyev’in pasında ceza sahasında topla buluşan Kouassi'nin şutu kaleyi bulmadı.
45+3. dakikada Cardoso’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kolovetsios’un kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

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KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'nci Hafta mücadelesinde Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.

 

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#Kayserispor#Fatih Karagümrük#Süper Lig

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