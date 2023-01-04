Canlı anlatım: Kayserispor Fatih Karagümrük maçı

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Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
KAYSERİSPOR 2-4 FATİH KARAGÜMRÜK
İkinci yarı oynanıyor...
GOL: 1' Levent Mercan, 12 ve 63' Diagne, 47' Shukurov, 57' Mensah, 72' İlhan Parlak
İlk yarı sonucu: 0-2
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic.
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Baniya.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Levent, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
6. dakikada sol kanattan hareketlenen Cardoso’nun ceza sahası içine gönderdiği top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
11. dakikada kaleci Bilal’den seken topta Diagne, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
24. dakikada Ozdoyev’in pasında ceza sahasında topla buluşan Kouassi'nin şutu kaleyi bulmadı.
45+3. dakikada Cardoso’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kolovetsios’un kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 17'nci Hafta mücadelesinde Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.