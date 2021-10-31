Canlı anlatım: Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
KAYSERİSPOR 1-1 FATİH KARAGÜMRÜK
GOL: 23' Bertolacci, 73' Gavranovic
KIRMIZI KART: 61' Luckassen (Karagümrük)
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu 1-0
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Onur, İbrahim Akdağ, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic
Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Emre Mor, Pesic
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Gavranovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
23. dakikada Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Sağ kanatta rakibinden kazandığı topla ceza sahasına giren Emre Mor'un başlattığı atakta, ceza alanında son kez meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.
25. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanından sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.
27. dakikada Borini'nin pasında topla buluşan Pesic'in ceza sahasından vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada Emrah Başsan'ın soldan ceza alanına ortasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
42. dakikada Borini'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung gole izin vermedi.
Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'ta başlayan müsabakayı hakem Burak Şeker yönetiyor. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.
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