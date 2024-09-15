Kayserispor Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati

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Kayserispor Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati bu hafta gerçekleşecek karşılaşma öncesinde en çok merak edilip araştırılan detaylar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Öte yandan muhtemel 11'kler de kesinleşti. Peki, Kayserispor Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorgulanan ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Kayserispor Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

KAYSERİSPOR EYÜPRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Eyüpspor maçı 15 Eylül Pazar bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD2'den yayınlanacak.

HAKEM BELLİ OLDU

Süper Lig 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayseri’de oynanacak olan Kayserispor - Eyüpspor maçına Ömer Tolga Güldibi’ni görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Pazar günü oynanacak Kayserispor - Eyüpspor maçında Kocaeli Bölgesi hakemi Ömer Tolga Güldibi düdük çalacakken yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal | Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole | Bourabia, Kartal | Boa Morte, Cardoso, Mane | Nazon. İkas

Eyüpspor: Berke | Dubois, Robin, Claro, Umut | Shelvey | Emre, Saiz, Midtsjö, Ahmed | Thiam