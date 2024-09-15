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Kayserispor Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati

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#Kayserispor#Eyüpspor#Saat Kaçta
Kayserispor Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda Kayserispor Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 13:49

Kayserispor Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli aranın ardından başlayan Süper Lig 5. Hafta karşılaşmaları kapsamında Kayserispor bugün sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde ise iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Kayserispor Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Maçın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler gibi detaylar belli oldu. İşte Süper Lig 5. Hafta Kayserispor Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

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Kayserispor Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati bu hafta gerçekleşecek karşılaşma öncesinde en çok merak edilip araştırılan detaylar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Öte yandan muhtemel 11'kler de kesinleşti. Peki, Kayserispor Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorgulanan ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Kayserispor Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

KAYSERİSPOR EYÜPRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Eyüpspor maçı 15 Eylül Pazar bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD2'den yayınlanacak.

HAKEM BELLİ OLDU

Süper Lig 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayseri’de oynanacak olan Kayserispor - Eyüpspor maçına Ömer Tolga Güldibi’ni görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Pazar günü oynanacak Kayserispor - Eyüpspor maçında Kocaeli Bölgesi hakemi Ömer Tolga Güldibi düdük çalacakken yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapacak.

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MUHTEMEL 11'LER 

Kayserispor: Bilal | Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole | Bourabia, Kartal | Boa Morte, Cardoso, Mane | Nazon. İkas 

Eyüpspor: Berke | Dubois, Robin, Claro, Umut | Shelvey | Emre, Saiz, Midtsjö, Ahmed | Thiam

 

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#Kayserispor#Eyüpspor#Saat Kaçta

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