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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Erzurumspor maçına hazır

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Kayserispor, Erzurumspor maçına hazır
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda istasyon, pas ve şut çalışması yapıldı.

Hes Kablo Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 13.30 karşı karşıya gelecek.

 

Kayserispor, Erzurumspor maçına hazır

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