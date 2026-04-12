Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60. ve 87. dakikalarda Anderson Talisca ve 62. dakikada Dorgeles Nene kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Fenerbahçe, bir maçı eksik lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Sarı-kırmızılılar bu akşam sahasında Kocaelispor'la karşılaşacak.

Kayserispor ise 23 puanla düşme hattında kaldı.

UĞUR MELEKE VE FIRAT AYDINUS'TAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı farklı galibiyeti Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: DÜNYANIN DÖRTTE ÜÇÜNÜ SU KAPLIYOR, BİRİNİ DE KANTE!

Hobisini mesleğe dönüştürebilen şanslı insanlardan biriyim, 2018 Dünya Kupası’nı Rusya’da takip etme fırsatı bulmuştum. Mbappe’nin, Modric’in, Hazard’ın manşetleri çaldığı o turnuvanın gizli süperstarı Kante idi. Fransa finale çıkana kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmış, her pozisyonun içine girmiş, her topa karışmış, her rakibine orta sahayı dar etmişti. Sanırım bu espriyi de ilk kez orada Moskova’da duymuştum: “Dünya’nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!”

Türkiye macerası bayağı geç başladı Kante’nin. Hem artık 35’ini doldurdu, hem de son iki buçuk yılını çok da rekabetçi olmayan bir ligde geçirdi. Bunun etkisiyle olsa gerek, İstanbul hikayesi bir tık yavaş başladı. Ancak özellikle Mart’taki milli maç arasının ardından bambaşka bir Kante var sahada. Geçen hafta derbide sahipsiz bütün topları topladı, sahiplileri de topladı sonra. Aynı anda üç-dört yerdeydi sanki, bir ara gelip bizim önümüzden içecekleri-kağıtları çaldı galiba!

Dün de kaldığı yerden devam etti her şeyi toplamaya. Partneri Guendouzi ile birlikte o kadar çok dolaşıyorlar, her şeyi öyle bir topluyorlar ki, arada ceplerini kontrol etme ihtiyacı hissediyor insan!

KAYSERİ, TÜRKMEN'LE DAHA İYİYDİ

Kayseri şu anda Süper Lig’in en sıkıntılı takımlarından. Geçici teknik sorumlu Muhammet Türkmen dönemindeki Göztepe ve Alanya maçlarında bence çok daha dayanıklı, çok daha tutarlılardı. Ancak Erling Moe ile o hissi vermiyorlar bana artık. Dün Fenerbahçe karşısında 4 savunmacı artı 3 dirençli orta sahayla iki blok halinde kapandılar ama ilk yarının sonlarına doğru başlayan dağınıklık 60’larda maçın fişi çekilene kadar sürdü.

ASENSIO'YLA BİRLİKTE FENERBAHÇE'NİN EN KRİTİK ADAMI SKRINIAR

Fenerbahçe’nin rahat kazandığı maçta merkez ikilisi Kante-Guendouzi ve tabelanın başrolü Talisca’nın yanı sıra bir parantezi de Skriniar için açmak isterim. Dün sahada sadece 45 dakika kalabildi ama yine de fark yarattı: O oynadığında savunmayı daha fazla öne çıkarıyor. Takımının boyunu kısaltıyor. Ön tarafın işini kolaylaştırıyor. Asensio’yla birlikte Fenerbahçe’nin en kritik adamı Skriniar.

FIRAT AYDINUS: FENERBAHÇE, KANTE VE TALISCA İLE ÇOK FARKLI!

Asensio'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği, Cherif’in santrfor olarak başlayıp Talisca’nın arkasında konumlandığı düzende Fenerbahçe, ilk yarının hem başında hem de sonunda rakibi üzerinde baskı kurdu. Bu aslında beklenen bir senaryoydu. Kayserispor ise savunma ağırlıklı, topu kazandığında hızlı çıkışlar arayan bir oyun planını tercih etti. Onlar adına da sahadaki görüntü sürpriz değildi. İlk yarının orta bölümünde Kayserispor oyunu bir miktar dengelemeyi başardı ve zaman zaman Fenerbahçe kalesinde etkili oldu. Ancak genel tabloda sarı lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekti.

İLGİNÇ İSTATİSTİK

İlk 45 dakika özelinde Fenerbahçe adına en öne çıkan isimler Kante ve Guendouzi oldu. Son haftalardaki yükselen performansını sürdüren Kante, bu maçın ilk yarısında da oldukça etkiliydi. Mücadelenin son anlarında kaydettiği şık golle performansını taçlandırarak takımının devre arasına önde girmesini sağladı. İlk yarı 15 kez ceza sahası içerisinde topla buluşan Fenerbahçe, ilginçtir ki ilk golü ceza sahası dışından buldu.

‘BEN DE BURADAYIM’ DEDİ

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Kayserispor, ilk devreye kıyasla daha net bir şekilde Fenerbahçe kalesine gelmeye başladı ve pozisyonlar üretti; ancak bu fırsatları değerlendirmekte etkili olamadı. 60. dakikadan sonra ise oyunun ibresi tamamen Fenerbahçe lehine döndü. Sarı lacivertliler, adeta saman alevi gibi parlayan kısa bir zaman diliminde farkı açtı. Önce Talisca’nın ceza sahası dışından kaleciyi çaresiz bırakan şık vuruşu geldi, ardından Nene’nin baskı ve takip ısrarı sonucunda kazandığı topla fark bir anda 3’e çıktı.

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe oyunu rölantiye aldı. Kayserispor yeniden Fenerbahçe kalesine gelmeye çalışsa da, ligdeki konumunun da işaret ettiği üzere gücü buna yeterli olmadı. Maçın 3-0 tamamlanması beklenirken, Talisca bir kez daha sahneye çıktı ve klasik gollerinden biriyle skoru belirledi. İlk yarıda Kante’nin yıldızlaştığı karşılaşmada, ikinci 45 dakikanın yıldızı adeta “Ben de buradayım” diyen Talisca oldu.