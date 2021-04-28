Kayserispor Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, rakibine karşı ilk kez lig dublesi yapmak istiyor. Kayserispor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Denizlispor, lig tarihinde rakibinden üst üste üç yenilgi almadı. Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın ikisini kazanabilen Kayserispor; aldığı iki galibiyette 5 gol atarken, bu süreçte puan kaybı yaşadığı diğer 10 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de sekiz maçtır kazanamayan ancak son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Denizlispor, bu sezon üst üste üç maçtan puan çıkaramadı. Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında en az gol yiyen üç takımdan biri olan Kayserispor, bu gollerin ikisini de Beşiktaş ile oynadığı son maçta kalesinde gördü.

Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Pedro Henrique, Denizlispor'a rakip olduğu üç maçın ikisinde birer gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta birer gol atan Pedro Henrique, Türkiye kariyerinde ilk kez üste üste üç karşılaşmada fileleri havalandırmak istiyor. Bu sezon Süper Lig'de 17 gole doğrudan katkı sağlayan Hugo Rodallega, en üst lig kariyerinde daha yüksek bir sayıyı sadece 2015/16'da Akhisarspor formasıyla yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de golü bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim Denizlispor forması giyen Angelo Sagal.

KAYSERİSPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Denizlispor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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