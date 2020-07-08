Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına hazır!
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.
Taktiksel çalışma yapan sarı-kırmızılı ekip, idmanı tamamladı.
Kayseri ekibi, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle