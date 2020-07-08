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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına hazır!

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Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına hazır!
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Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Taktiksel çalışma yapan sarı-kırmızılı ekip, idmanı tamamladı.

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Kayseri ekibi, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

 

Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına hazır

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