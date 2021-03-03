Kayserispor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Deplasmanda 10 maçtır kazanamayan Rizespor, Süper Lig'deki son dış saha galibiyetini kalesini gole kapattığı son karşılaşmada aldı. Bu sezon Süper Lig'de en az gol atan takım Kayserispor, kalesine en fazla şut gelen ekip ise Rizespor.

2020/21 Süper Lig sezonunda ilk golü attığı maçlarda en fazla puan kaybeden takım Rizespor. Bu sezon Kayserispor'un Süper Lig'de attığı iç saha gollerinin yarısı Pedro Henrique ve Denis Alibec'ten geldi.

Bundan önceki iki sezonda da Kayserispor filelerini havalandıran Braian Samudio, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir rakibine üst üste üç sezon gol atmak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'e geldiği Ocak 2020'den bu yana Rizespor formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Milan Skoda, son dört karşılaşmada fileleri havalandıramadı ve sadece üç şut çekebildi. Süper Lig'de yedi maçtır kazanamayan Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye kariyerinde üst üste sekiz karşılaşmayı galibiyetsiz geçmedi.

KAYSERİSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.